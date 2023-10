Zoom sur l’impact croissant de l’intelligence artificielle sur le développement de nouveaux médicaments

ODDO BHF AM

L'entrée dans une nouvelle ère…

Disons-le clairement : nous entrons, avec l'Intelligence Artificielle, dans une ère nouvelle en matière de développement des médicaments. Cette véritable rupture est permise par la convergence de la Technologie et de la Biotechnologie.

Le rapprochement entre Technologie et Biotechnologie s'observe aujourd'hui sur trois segments :

1) Les techniques expérimentales en laboratoire : par exemple séquencement des gênes d'une cellule

2) L'analyse des données du corps humain : par exemple celles portant sur la structure des protéines ou l'ingénierie moléculaire

3) Les techniques et moteurs analytiques : il s'agit ici d'exploiter tout particulièrement l'immense quantité de données issues des deux points précédents et qui sont (ou seront) dans le domaine public. Rappelons ici que l'atout majeur de l'Intelligence Artificielle est sa capacité à analyser des grandes quantités de données hétérogènes et non-structurées (car provenant de sources très différentes) pour y détecter des corrélations. Or l'industrie pharmaceutique est riche de telles données : il suffit pour s'en convaincre d'imaginer les résultats de multiples tests cliniques et d'examens, menés par des structures très diverses (compagnies pharma, hôpitaux, laboratoires, etc.) auprès de groupes de patients de compositions très différentes et auxquels des posologies médicamenteuses très différentes sont prescrites.

Cette convergence Tech-Biotech ouvre la voie à une médecine de précision. Celle-ci s'exerce déjà dans le domaine de l'oncologie.

Demain, elle s'étendra aux maladies auto-immunes, comme le lupus par exemple. En effet, la médecine de précision s'appuie sur l'analyse de ces grandes quantités de données pour mieux comprendre et isoler les différents déterminants (moléculaires et protéiniques) d'une maladie donnée.

... qui devrait faire émerger des gagnants et des perdants

Dans les années 1990, le marché des moteurs de recherche sur Internet avait d'abord été caractérisé par une concurrence féroce (entre Google, MSN, Netscape et Yahoo en particulier), avant d'aboutir in fine au quasi-monopole de Google. Selon nous, l'Intelligence Artificielle devrait contribuer à engendrer une évolution analogue dans les médicaments.

