Zoom sur l'environnement de marché actuel

Fund Insight ODDO BHF Polaris Family

Avec un regard vers l'avenir

Dans ce Fund Insight, nous examinons l'environnement de marché actuel. Malgré une reprise des marchés amorcée au cours de l'été, depuis Jackson Hole les investisseurs doivent s'attendre à davantage de volatilité pour les mois à venir. Dans un tel environnement, il est recommandé de se concentrer sur les actions de qualité. Dans les fonds de la gamme ODDO BHF Polaris, nous déterminons la qualité en fonction de cinq critères que nous utilisons pour sélectionner les convictions en portefeuille.

Les sociétés doivent :

être performantes sur le plan capitalistique et rentables à long terme

disposer d'avantages concurrentiels difficiles à surmonter (les " moats " économiques)

participer à une tendance de croissance structurelle

répondre à nos critères de durabilité

et être raisonnablement valorisées (rendement élevé des flux de trésorerie disponibles).

Nous restons convaincus que les entreprises dans lesquelles nous investissons offrent des produits et des services qui ne peuvent pas être facilement copiés par les concurrents. Les entreprises dont le rendement du capital est stable et élevé, et qui peuvent être acquises à un prix raisonnable, représentent une forte valeur ajoutée pour les investisseurs à moyen terme. Le succès des entreprises de qualité résulte souvent d'une marque forte avec un pouvoir de fixation des prix et/ou d'un marché oligopolistique avec des barrières à l'entrée élevées. Le succès entraîne des flux de trésorerie élevés qui peuvent être reversés aux actionnaires. Cette solidité financière, associée à un faible endettement, offre aux investisseurs une protection en période d'inflation et de crise. Les entreprises de qualité peuvent souvent générer un rendement élevé sur le capital investi au cours du cycle économique et augmenter les prix de leurs produits ou services en période d'inflation.

Avec vue sur le marché – exemple

Un exemple d'une telle entreprise de qualité est Wolters Kluwer*, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services d'information, de logiciels et de services aux clients professionnels. Ce fournisseur de services d'information est présent dans plus de 180 pays et affiche un rendement du capital stable et à deux chiffres. Les avantages concurrentiels sont, d'une part, les coûts élevés du changement et, d'autre part, une base de données unique dans les quatre segments Santé, Fiscalité et Comptabilité, Gouvernance, Risque et Conformité et Juridique et Réglementaire. La croissance structurelle et les marges opérationnelles plus élevées chaque année découlent de la tendance à la numérisation des données.

Reckitt Benckiser*, un fabricant de produits de consommation de base, est également capable de maintenir ses ventes stables dans un environnement défavorable. L'entreprise est connue pour ses détergents et produits de nettoyage tels que Vanish, finish et Sagrotan, mais aussi pour ses analgésiques tels que Nurofen, Gaviscon ou Dobendan. Reckitt Benckiser* réussit très bien à compenser la hausse des coûts en augmentant les prix. Les chiffres semestriels permettent de relever sensiblement les perspectives de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire.

Avec des marges brutes élevées de plus de soixante-dix pour cent, Synopsys* est également convaincant. L'entreprise bénéficie des tendances à long terme en matière de conception de puces, comme la 5G, l'Internet des objets et l'IA (intelligence artificielle). Ces tendances devraient accroître la demande d'outils d'automatisation de la conception électronique et soutenir la croissance de Synopsys*. Les coûts de changement élevés conduisent à la fidélisation des clients. La complexité croissante des conceptions de puces et la numérisation continue de divers marchés finaux sont des moteurs de croissance pour l'entreprise. Les barrières à l'entrée dans ce secteur en croissance sont élevées, car les opérateurs historiques ont des décennies d'expertise en matière de conception et des années de consolidation ont créé un oligopole, à savoir Synopsys*, Cadence* et Mentor* (une société Siemens*). Parmi ceux-ci, seuls Synopsys* et Cadence* offrent une automatisation complète du processus de conception de puces. Les moteurs de la croissance sont de nature structurelle et se manifestent dans les dépenses de recherche et développement des entreprises de semi-conducteurs.

*Aucune des entreprises susmentionnées n'est visée par une recommandation d'investissement.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.