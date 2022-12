Zoom sur comment le sentiment du marché peut être exploité pour réussir ses investissements

Fund Insight ODDO BHF Polaris Family - Novembre 2022

Dans ce Fund Insight, nous aimerions discuter de la façon dont le sentiment du marché peut être exploité pour réussir ses investissements. "Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, grandissent dans le scepticisme, mûrissent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie", a écrit un jour le légendaire gestionnaire de fonds Sir John Templeton. Tout comme l'économie est soumise à des hauts et des bas constants, le sentiment des investisseurs oscille de l'avidité à la peur et inversement. Comment éviter les pièges les plus dangereux pour les investisseurs et utiliser le sentiment du marché pour réussir ses investissements ?

Pourquoi il est utile d'examiner le sentiment du marché ?

Les périodes de grande peur et de scepticisme sont généralement marquées par une dégradation des données économiques, une hausse des primes de crédit et des bouleversements politiques. Toutefois, comme la majorité des responsables politiques et économiques ne sont pas intéressés par les crises permanentes, des contre-mesures entreront tôt ou tard en action si les forces du marché ne parviennent pas à stabiliser la situation. En d'autres termes, la panique des investisseurs prend fin lorsque celle des politiciens et des banquiers centraux commence.

Un autre aspect entre en jeu : les phases de grand scepticisme et de réticence à acheter sur le marché s'accompagnent généralement d'une baisse des valorisations boursières. Étant donné que les valorisations du marché ont également tendance à se rapprocher régulièrement de leur moyenne à long terme, des opportunités de valorisation apparaissent sur les marchés baissiers, tandis que les risques de valorisation prédominent à la fin des marchés haussiers. Les investisseurs à long terme peuvent utiliser cet effet à leur avantage en adoptant un comportement anticyclique au lieu de suivre le troupeau.

Comment mesurer le sentiment ?

Le sentiment du marché peut être déterminé de deux manières différentes : premièrement, par des enquêtes sur le sentiment et deuxièmement, par des données sur le positionnement des investisseurs. L'avantage des enquêtes est la disponibilité des données. Il est complémentaire avec les données de positionnement qui mesurent le comportement réel des acteurs du marché dans leurs mandats et leurs fonds.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.