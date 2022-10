Zoom sur comment l’intelligence artificielle se met au service de l’intégrité du corps humain via l’avènement de la chirurgie robotisée

Flash info ODDO BHF Artificial Intelligence Septembre 2022

Les limites de la chirurgie classique…

Les actes chirurgicaux requièrent précision et expérience mais leur qualité peut être mise en danger par la fatigue physique du chirurgien, en particulier d'une perte de ses capacités motrices sous l'effet de la répétition des actes et des tensions musculaires qu'elle produit.

Il n'existe pas de statistiques officielles en matière d'erreurs chirurgicales mais plusieurs estimations circulent : a) 450 000 erreurs par an en France (dont 60 000 entraînant la mort) soit 1% des actes chirurgicaux ; b) aux Etats-Unis, les erreurs chirurgicales constitueraient la 3eme cause de décès du pays.

Au même titre que de nombreux autres critères, ne juge-t-on pas du niveau de civilisation d'une société à l'aune de sa capacité à opérer une chirurgie quasi sans risque ? Ne serait-ce pas un domaine ou l'intelligence artificielle pourrait venir au secours de l'homme afin de préserver ce qu'il a de plus précieux : son intégrité physique ?

…créent les conditions de l'avènement de la chirurgie robotisée

Les premiers robots chirurgicaux, principalement le DaVinci de la société « Intuitive Surgical » sont apparus dans les années 2000. Leur proposition de valeur tient aux points suivants :

la précision de ces robots est supérieure à celle des chirurgiens humains

l'intégrité du corps humain y est préservée puisque ces robots sacralisent l'avènement de la chirurgie minimalement invasive

ils embarquent la promesse d'une réduction significative du nombre d'erreurs chirurgicales dans les hôpitaux

ils permettent une période de détection plus précoce de certaines pathologies, elle-même garante d'une augmentation des chances de guérison.

Les 6730 robots DaVinci installés dans les hôpitaux de la planète ont réalisé environ 1,6 million de procédures en 2021. Le spectre des interventions est très large : chirurgie générale (hernies, chirurgie colorectal, cholécystectomie, chirurgie bariatrique), chirurgie urologique, chirurgie gynécologique, chirurgie cardiaque, chirurgie de la tête et du cou.

Ces robots ne sont pas encore autonomes. Le chirurgien reste encore derrière la console informatique mais dans les prochaines années les compétences du robot vont s'enrichir et la place qui incombe au chirurgien se réduira.

L'intelligence artificielle et ses dérivés sont au cœur de la matrice de la chirurgie robotisée

Les fabricants de ces robots chirurgicaux ont compris la nécessité d'intégrer des algorithmes de machine et de deep learning pour créer des robots auto-apprenants qui se nourrissent des données issues de la pratique de la chirurgie humaine. Grâce à ces données, des algorithmes vont déterminer des procédures normalisées sur des millions de cas de figure qui permettent d'atteindre une précision bien supérieure à celle d'un chirurgien humain avec pour avantage évident : la constance du mode opératoire.

L'intelligence artificielle est aussi utilisée en couple avec l'un de ses dérivés (le machine vision) pour analyser de l'imagerie médicale et détecter des cas cancéreux. L'ablation d'un organe par ce robot chirurgical sera ainsi associée à la pratique d'une vidéo laparoscopique (vidéo de l'abdomen) dont l'analyse pourra fournir aux praticiens des informations cruciales pendant et après l'opération.

Dès 2019, l'autorité de santé américaine (la FDA) approuvait la solution de réalité augmentée Iris d'Intuitive Surgical pour son usage dans les opérations du rein. Depuis, des représentations 3D du rein résultant d'analyse de radios par machine learning permettent aux praticiens d'opérer dans des conditions optimales.

