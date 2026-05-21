Zoom revoit ses prévisions annuelles à la hausse et mise sur ses fonctionnalités d'IA pour stimuler la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zoom Communications ZM.O a revu à la hausse jeudises prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels , misant sur une forte demande pour ses fonctionnalités d'intelligence artificielle alors que la plateforme de visioconférence cherche à stimuler les dépenses des entreprises et des particuliers.

L'action de la société a progressé de plus de 7% en séance prolongée.

Zoom a largement intégré des outils d'IA , notamment des agents et des assistants, dans ses services de visioconférence et de communication, afin de renforcer son attractivité et d'attirer davantage de clients professionnels.

Voici plus de détails:

* La société table désormais sur un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 compris entre 5,08 et 5,09 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 5,07 à 5,08 milliards de dollars.

* Elle a relevé ses prévisions de bénéfice par action ajusté (BPA) annuel à une fourchette comprise entre 5,96 et 6 dollars, contre une prévision antérieure de 5,77 à 5,81 dollars.

* La plateforme a également autorisé un rachat d'actions supplémentaire d'un milliard de dollars.

* Zoom prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 1,26 et 1,27 milliard de dollars, contre des estimations de 1,27 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle table sur un BPA ajusté trimestriel compris entre 1,45 et 1,47 dollar, contre une estimation moyenne des analystes de 1,48 dollar.

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre clos le 30 avril s'est établi à 1,24 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,22 milliard de dollars.