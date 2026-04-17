information fournie par Boursorama avec AFP • 17/04/2026 à 13:13

ZOOM Retards de livraison: Alstom plonge de 30% à la Bourse de Paris

L'action d'Alstom plonge de 30% vendredi à la Bourse de Paris, après une révision en baisse des objectifs de performance financière du groupe en raison de retards de livraison.

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Vers 13H15, le titre du constructeur ferroviaire français, coté à l'indice élargi SBF 120, continuait d'encaisser un mouvement massif de ventes, chutant de 30%, à 15,95 euros.

L'action d'Alstom avait commencé la journée avec une dégringolade de plus de 30%.

La veille, le célèbre constructeur de rames de TGV ou de métro avait abaissé ses perspectives de marge et de performance financière pour l'exercice 2025-26, ayant dû inscrire une provision dans ses comptes pour couvrir des retards de livraison de matériel roulant ferroviaire.

L'annonce avait été faite jeudi soir après la clôture de la séance boursière, laissant aux investisseurs toute la nuit pour se débarrasser de titres Alstom.

Le volume des transactions était particulièrement élevé à la mi-journée: 10,65 millions d'actions Alstom échangées à 13H05 (sur un total de 462 millions d'actions du groupe en circulation).