Zoom relève ses prévisions annuelles

(AOF) - Le groupe Zoom Communication, dont l'action progressait de 5,5% en pré-Bourse, a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'année malgré un ralentissement de la croissance et des dépenses des entreprises. La firme californienne basée à San José qui s'est révélée lors de la pandémie du Covid-19 a enregistré un chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 avril, de 1,11 milliard de dollars, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 1,08 milliard de dollars.

L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,47 et 4,49 milliards de dollars, contre 4,44 à 4,46 milliards de dollars prévus précédemment.

Le spécialiste de services de vidéoconférence a également relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté de 4,25 à 4,31 dollars par action, par rapport à une prévision précédente de 4,11 à 4,18 dollars par action.

" Nos clients considèrent Zoom comme un outil essentiel dans la façon dont ils collaborent en interne et en externe dans le monde entier ", a déclaré Eric Yuan, président-directeur général de la société, dans le communiqué. " Cette relation avec nos clients nous a permis de dépasser nos prévisions ".

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.