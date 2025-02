Zoom : objectifs annuels un peu courts

(AOF) - Zoom est attendu en repli à Wall Street en raison de prévisions annuelles un peu justes. Le groupe américain de vidéoconférence a enregistré au quatrième trimestre, clos fin janvier, un bénéfice net de 367,9 millions de dollars, ou 1,16 dollar par action contre un profit net de 298,8 millions de dollars, soit 95 cents par titre, un an plus tôt. Le bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, s'est établi à 1,42 dollar alors que le consensus le donnait à 1,30 dollar.

Le chiffre d'affaires a progressé de 3,3% à 1,184 milliard contre un consensus de 1,179 milliard.

Sur le plan commercial, le groupe revendique 192600 entreprises clientes, dont 4088 générant plus de 100000 dollars de revenus sur 12 mois glissants, en hausse de 7,3%.

Sur le nouvel exercice, Zoom vise des revenus compris entre 4,785 et 4,795 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté situé entre 5,34 et 5,37 dollars. Le marché cible respectivement 4,81 milliards de dollars et 5,36 dollars.

