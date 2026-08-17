ZOOM-Nestlé envisage de développer de nouveaux produits destinés aux utilisateurs de médicaments amaigrissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un dirigeant de Nestlé estime que l'essor rapide des médicaments amaigrissants offre de nouvelles opportunités

* L'entreprise utilise l'IA et d'autres technologies pour développer des produits destinés aux patients

* Le "visage Ozempic" et la perte de masse musculaire figurent parmi les effets secondaires à prendre en compte

par Richa Naidu

Nestlé cherche à transformer l’essor des médicaments amaigrissants à base de GLP-1 d’une menace en opportunité commerciale, en utilisant l’intelligence artificielle et la science nutritionnelle pour développer des produits destinés aux millions de consommateurs prenant des médicaments tels que l’Ozempic et le Wegovy.

L'adoption rapide des médicaments fabriqués par Novo Nordisk

NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N a alimenté les craintes des investisseurs quant au fait que ces médicaments coupe-faim pourraient réduire de manière permanente la demande en aliments emballés, en snacks et en boissons.

Nestlé estime que ces médicaments créent également un nouveau marché pour des produits conçus pour pallier les effets secondaires d’une perte de poids rapide.

Stefan Palzer, directeur technique, a déclaré à Reuters que Nestlé utilisait l’IA et d’autres technologies pour analyser les recherches cliniques, identifier des combinaisons de nutriments et développer des produits adaptés aux utilisateurs de GLP-1.

"Nous sommes bien positionnés grâce à notre portefeuille de produits. C’est une opportunité énorme pour notre entreprise", a-t-il déclaré.

Les supports de présentation fournis à Reuters détaillaient les effets secondaires associés à une perte de poids rapide, notamment la perte musculaire et la perte de graisse faciale souvent appelée "visage Ozempic", et mettaient en avant les domaines dans lesquels Nestlé estime que ses produits peuvent contribuer à y remédier.

Le marché des GLP-1 est dominé par les produits Mounjaro et Zepbound d’Eli Lilly, ainsi que par Wegovy et Ozempic de Novo Nordisk.

Selon le Boston Consulting Group, environ 16 millions d’Américains prennent des médicaments à base de GLP-1, un chiffre qui devrait augmenter fortement d’ici la fin de la décennie.

Nestlé a réagi en développant des produits adaptés aux besoins des utilisateurs de médicaments amaigrissants, tout en recourant à l’IA pour accélérer la recherche, le développement de produits et l’analyse des consommateurs.

LUTTER CONTRE LES EFFETS SECONDAIRES

M. Palzer a indiqué que les scientifiques de Nestlé étudiaient les conséquences d’une perte de poids rapide et développaient des produits destinés à aider les consommateurs à les gérer.

L’entreprise utilise des outils d’IA pour traiter de grands volumes de données issues de la recherche clinique et identifier des combinaisons de nutriments susceptibles de favoriser la santé musculaire, l’hydratation et l’apport nutritionnel.

Nestlé a commencé à ajouter des protéines de collagène à ses produits de la marque Vital Proteins afin de répondre aux préoccupations liées à la santé de la peau, des cheveux et des ongles, souvent associées à une perte de poids rapide.

"Une grande partie de la perte de poids est due à la perte de masse musculaire maigre", a expliqué M. Palzer.

"Nous avons découvert une combinaison de deux micronutriments, que nous avons industrialisée, qui stimule la croissance du tissu musculaire. D’une part, on apporte des protéines; d’autre part, on stimule le tissu musculaire pour qu’il se reconstitue plus rapidement."

M. Palzer a précisé que Nestlé avait également breveté des combinaisons d’ingrédients exclusifs conçues pour réduire l’appétit chez les consommateurs qui ressentent souvent une faim accrue après l’arrêt des traitements au GLP-1.

L’entreprise a déjà lancé des produits destinés aux utilisateurs de GLP-1.

La filiale américaine de Nestlé a créé le "Boost Advanced Nutrition Shake", commercialisé comme contenant 35 grammes de protéines pour favoriser la santé musculaire pendant la perte de poids. En Asie et en Australie, Nestlé a lancé une version plus riche en protéines de sa boisson maltée Milo, baptisée "Milo PRO High Protein". Les fabricants de glaces concurrents sont également confrontés aux mêmes défis et se tournent vers des produits plus riches en protéines, des portions plus petites et des listes d’ingrédients plus simples.

LIVRE DE RECETTES IA

L’IA joue un rôle de plus en plus important tout au long de ce processus.

Nestlé a développé des systèmes internes pour analyser la littérature scientifique, simuler le comportement des consommateurs, identifier les tendances émergentes et aider les développeurs de produits à explorer une base de données d’environ 120 000 recettes.

Parmi ces outils figure une plateforme interne appelée Food Genie qui, selon M. Palzer, aide les scientifiques et les développeurs de produits à prédire les performances potentielles des recettes et à identifier les opportunités de reformulation.

"Imaginez une petite entreprise qui ne dispose que d’un millier de recettes. Il est très difficile de modéliser et de prédire les performances de ces recettes à l’aide de l’IA", a-t-il déclaré.

"L’IA a besoin de données."

Nestlé teste également des simulations de comportement des consommateurs basées sur l’IA, conçues pour prédire la façon dont les acheteurs réagiront aux nouveaux produits et aux allégations santé avant même que ceux-ci n’arrivent en rayon.

L’entreprise utilise également l’IA pour surveiller les réseaux sociaux et identifier les nouvelles tendances de consommation.

"On observe un certain buzz autour de certains sujets, ce qui permet de déterminer s’il s’agit d’une tendance durable ou non", a déclaré M. Palzer.

"L’IA va de plus en plus s’imposer dans ce domaine."

TOUT LE MONDE N’EST PAS CONVAINCU

Certains experts en nutrition se demandent si les produits spécialisés offrent des avantages significatifs par rapport aux aliments conventionnels.

"Il est assez regrettable que nous nous tournions sans cesse vers de nouveaux produits qui sont plus chers que les aliments frais et complets, alors qu’ils contiennent les mêmes protéines et nutriments", a déclaré Amanda Avery, maître de conférences en nutrition et diététique à l’université de Nottingham, dans le centre de l’Angleterre.

Elle a souligné que la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, les haricots, les noix et les légumineuses restent des sources relativement peu coûteuses de protéines et de nutriments.

Pour autant, Mme Avery a estimé que les produits spécifiquement commercialisés à l’intention des utilisateurs de GLP-1 avaient de bonnes chances de trouver preneur.

"Malheureusement, nous sommes assez influencés par le marketing", a-t-elle déclaré. "Nestlé aura certainement mené ses propres études."