ZOOM-Lilly conserve son avance alors que ses concurrents se lancent dans la course aux médicaments contre l'obésité

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* La tolérance reste un défi majeur, la plupart des médicaments à base de GLP-1 entraînant des effets secondaires importants

* Les données de l'essai sur le retatrutide de Lilly confirment la perte de poids la plus importante parmi les médicaments actuels et en cours de développement

* Les actions de Lilly ont progressé après la conférence de l'ADA, tandis que celles de Novo, Roche, Pfizer et Zealand ont reculé

par Chris Prentice et Maggie Fick

Eli Lilly LLY.N a consolidé sa position de leader sur le marché en plein essor des médicaments contre l'obésité, avant l'arrivée potentielle d'une vague de nouveaux acteurs sur ce segment.

Le week-end dernier, Lilly a présenté des données plus détaillées issues des essais cliniques sur son retatrutide , administré par injection hebdomadaire, confirmant aux investisseurs et aux cliniciens que son médicament expérimental est susceptible d'offrir les meilleures perspectives de perte de poids parmi tous les médicaments actuellement sur le marché ou en cours de développement.

Roche ROPC.S , AstraZeneca AZN.L , Pfizer PFE.N et d’autres ont également présenté de nouvelles données qui ont transformé la réunion de l’American Diabetes Association à La Nouvelle-Orléans en une véritable conférence sur la perte de poids, et ont laissé entrevoir un choix plus large sur un marché en pleine croissance jusqu’ici dominé par Lilly, basée à Indianapolis, et la société danoise Novo Nordisk NOVOb.CO .

Les médicaments présentés par Novo, Roche et d’autres sont « à égalité » avec les produits actuels en termes de perte de poids et d’effets secondaires, mais ne peuvent rivaliser avec les produits de nouvelle génération de Lilly, a déclaré l’analyste de RBC Trung Huynh.

« La barre ne cesse de monter », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

L'action Eli Lilly a clôturé en hausse de 1,6 % lundi, premier jour de cotation après la conférence de l'ADA. L'action Novo a chuté de 4,2 % et celles de Roche, Pfizer et Zealand Pharma ZELA.CO , qui développe avec Roche le petrelintide, un traitement injectable contre l'obésité, ont toutes perdu du terrain.

DES SEGMENTS DE MARCHÉ DOMINANTS

Avec la baisse des prix et l'apparition d'un nombre croissant d'options de perte de poids, certaines entreprises pourraient se concentrer sur certains segments de la population de patients.

Roche indique que les patients cherchant à perdre un maximum de poids pourraient opter pour des traitements plus puissants, tels que son enicepatide expérimental à double action, tandis que d'autres pourraient préférer un compromis entre une perte de poids plus modeste et moins d'effets secondaires, ce qui pourrait faciliter l'adhésion au traitement à long terme.

« Nous devons considérer l’ensemble des personnes vivant avec l’obésité, car il s’agit d’un groupe très hétérogène et complexe, et une segmentation va s’opérer », a déclaré Manu Chakravarthy, responsable du développement des produits cardiovasculaires, rénaux et métaboliques chez Roche.

Dans les données présentées à l’ADA, Roche a indiqué que les patients avaient perdu 22,7 % de leur poids corporel lors d’un essai de phase intermédiaire sur l’enicepatide , avec un profil d’effets secondaires gastro-intestinaux similaire à celui des GLP-1 existants.

Chakravarthy a déclaré que le petrelintide, un médicament à base d’amyline administré par injection une fois par semaine, présente un profil de tolérance « similaire à celui d’un placebo », ce qui pourrait lui conférer un avantage.

AstraZeneca a déclaré qu'elle considérait son GLP-1 oral, l'elecoglipron, comme le fondement d'une stratégie plus large contre l'obésité qui pourrait inclure des associations avec ses médicaments contre le diabète de type 2 et les maladies rénales et cardiaques.

Pour Novo comme pour Lilly, la stratégie consiste toujours à couvrir l’ensemble du spectre avec de multiples options pour un marché vaste et diversifié.

« Plutôt que d’adopter une approche unique, nous visons à associer le bon médicament au bon patient », a déclaré Filip Knop, directeur médical de Novo.

Lilly indique également qu'elle prévoit de proposer l'éventail le plus large d'options aux personnes en surpoids ou souffrant d'obésité. Kenneth Custer, président de Lilly Cardiometabolic Health, a déclaré que les patients « pourraient même choisir de commencer par un médicament Lilly puis de passer à un autre médicament Lilly ».

MOINS D'EFFETS SECONDAIRES: UN OBJECTIF DIFFICILE À ATTEINDRE

Alors que les entreprises repoussent les limites de la perte de poids, le domaine où les progrès sont les plus attendus concerne le profil d'effets secondaires redoutable de certains de ces médicaments. Les traitements qui s'appuient sur les hormones GLP-1 et GIP ont tendance à provoquer des troubles gastriques tels que des nausées et des vomissements.

Les taux d'abandon des essais cliniques en raison des effets secondaires sont désormais suivis de près par Wall Street. Selon certaines études, environ 40 % des patients souffriraient de nausées avec certains médicaments.

Pfizer a déclaré que son médicament expérimental, le berobénatide, présente un profil d'effets secondaires similaire à celui du Wegovy de Novo. Ce médicament pourrait devenir le premier GLP-1 à être proposé sous forme d'injection mensuelle.

« La tolérance est vraiment le besoin médical non satisfait à l'heure actuelle », a déclaré Rajesh Kumar, analyste chez HSBC.

« Tant que l'on obtient une perte de poids supérieure à 12 %, voire 15 %, la plupart des gens n'ont pas besoin de plus de 20 %. On recherche un produit compétitif en termes d'efficacité, offrant une bonne tolérance et que les gens puissent prendre régulièrement. »

Les traitements qui ne provoquent pas d'effets secondaires gastro-intestinaux sont probablement encore loin d'être disponibles. Lilly, Pfizer, AbbVie ABBV.N , AstraZeneca et Roche avec Zealand travaillent tous sur des médicaments à base d'amyline.

Le Cagrisema de Novo, qui combine le sémaglutide avec un médicament à base d'amyline et était considéré comme un successeur potentiel du Wegovy, n'a pas répondu aux attentes en matière de perte de poids .

L'eloralintide expérimental de Lilly vise également à répondre à ce besoin de meilleure tolérance.

« Ce que nous avons constaté jusqu'à présent avec la classe des amylin, c'est qu'elle semble vraiment se démarquer » en matière de tolérance, a déclaré Custer. « Nous voulons nous assurer que pour les 5 à 10 % de patients qui souhaiteraient autre chose, nous ayons une option à leur proposer. »