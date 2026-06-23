ZOOM-Les États-Unis fournissent des traitements contre Ebola pour lutter contre l'épidémie au Congo, ce qui rapproche la mise en place d'essais cliniques

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* L'anticorps de Mapp Biopharmaceutical et les antiviraux de Gilead devraient figurer parmi les premiers à être testés contre le virus de Bundibugyo

* Tedros, directeur général de l'OMS, a déclaré que des essais cliniques sur des médicaments de traitement et de prévention devaient débuter dans les semaines à venir

* Contrairement au virus Ebola-Zaïre, il n'existe aucun vaccin ni traitement approuvé contre le virus de Bundibugyo

* Le développement des vaccins prendra plus de temps

(Ajout de contexte et de liens vers des articles connexes dans les paragraphes 1 et 2) par Mariam Sunny, Siddhi Mahatole et Jennifer Rigby

Les États-Unis ont fourni des doses d’un médicament expérimental à base d’anticorps, développé par Mapp Biopharmaceutical, destinées à être utilisées dans le cadre d’essais cliniques visant à lutter contre l’épidémie d’Ebola en pleine expansion en République démocratique du Congo, a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé, marquant ainsi un revirement par rapport à leur position initiale qui consistait à réserver ce médicament aux seuls Américains.

Après avoir démantelé l’Agence américaine pour le développement international et réduit drastiquement l’aide à la région, les États-Unis apportent désormais une contribution modeste pour aider à lutter contre ce que les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont qualifié de potentiellement « la pire épidémie d’Ebola jamais enregistrée » en l’absence d’une réponse forte.

Le porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux a refusé de commenter le nombre de doses qui seront fournies, indiquant par e-mail que le médicament était mis à disposition pour un usage compassionnel au Congo ainsi que pour faire avancer un essai clinique dans la région touchée par l’épidémie.

Les données issues de cet essai pourraient contribuer à éclairer le futur examen réglementaire et une éventuelle autorisation aux États-Unis, a déclaré le porte-parole.

Il n’existe aucun vaccin ni traitement approuvé contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, qui a provoqué plus de 1.000 cas au Congo , dont plus de 250 décès. Quelques cas et décès ont également été signalés en Ouganda voisin.

Des doses du médicament de Mapp et d’autres traitements destinés aux essais sont en cours d’expédition, a déclaré lundi l’Organisation mondiale de la santé à Reuters. L’agence collabore avec ses partenaires du secteur de la santé pour préparer le recrutement des participants aux essais dans les établissements de santé, a précisé le porte-parole.

C'est la première fois que le gouvernement américain indique qu'il prévoit de soutenir directement les essais cliniques du traitement par anticorps connu sous le nom de MBP134 , développé par la société Mapp basée à San Diego, en fournissant des doses issues de ses stocks. Les États-Unis avaient auparavant déclaré que ces doses ne seraient mises à disposition que pour les Américains jugés à haut risque après une exposition au virus.

Les États-Unis ont jusqu’à présent engagé des centaines de millions de dollars dans la lutte contre Ebola et construisent actuellement au Kenya un centre de quarantaine controversé destiné aux citoyens américains, affirmant que la priorité est d’empêcher Ebola d’atteindre le territoire américain.

DÉBUT DES ESSAIS CLINIQUES DANS LES SEMAINES À VENIR

Le médicament Mapp devrait figurer parmi les premiers à être testés dans le cadre de cette épidémie, qui a été déclarée « urgence de santé publique de portée internationale » par l’OMS il y a un peu plus d’un mois et qui constitue déjà la troisième plus grande épidémie d’Ebola jamais enregistrée.

Malgré l’urgence de la situation, l’OMS a précisé que les traitements et vaccins expérimentaux devaient tout de même faire l’objet d’essais cliniques avant d’être utilisés à grande échelle.

Les essais cliniques du médicament de Mapp et de deux antiviraux de Gilead Sciences GILD.O devraient débuter dans les semaines à venir, selon l’OMS et les scientifiques impliqués dans ces essais.

Les vaccins prendront plus de temps, a indiqué l’OMS, bien qu’un haut responsable d’un groupe international spécialisé dans les vaccins ait déclaré que les essais de phase initiale pourraient débuter le mois prochain, mais probablement pas auCongo.

Mener des essais cliniques dans une région du monde en proie à un conflit, où le dépistage de la maladie et la recherche des contacts sont difficiles, où la méfiance et les attaques contre les professionnels de santé sont généralisées et où les chaînes d’approvisionnement sont perturbées, sera difficile , ont déclaré les responsables de la santé mondiale.

L’OMS a souligné que la résolution de ces problèmes était une priorité, tout comme la garantie que les patients des pays touchés puissent avoir accès à ces médicaments à l’issue des essais, s’ils s’avèrent sûrs et efficaces.

ESSAIS CLINIQUES DES MÉDICAMENTS DE MAPP ET DE GILEAD

Le MBP134 de Mapp sera testé seul en tant que traitement contre le virus de Bundibugyo, mais aussi en association avec le remdesivir de Gilead, également connu sous le nom de Veklury, un antiviral largement utilisé pendant la pandémie de COVID-19, a précisé l’OMS.

L'essai clinique du médicament de Mapp est parrainé par l'OMS et mené par l'université d'Oxford, en collaboration avec les gouvernements congolais et ougandais.

Un autre antiviral de Gilead, l’obeldésivir, sera testé comme option préventive potentielle, probablement dès ce mois-ci, ont indiqué l’OMS et les scientifiques impliqués. Cet essai sera mené par le Congo, l’Ouganda et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), et co-parrainé par l’Institut national de recherche biomédicale du Congo et l’Agence nationale de recherche sur les maladies infectieuses émergentes (ANRS) en France.

Gilead a refusé de divulguer des détails sur les livraisons à destination du Congo. Au début du mois, la société avait indiqué qu’elle se préparait à répondre aux demandes concernant ces deux médicaments.

Les comités d’éthique et les autorités de régulation du Congo et de l’Ouganda examinent actuellement les protocoles d’essai, ont indiqué l’OMS et Mapp. Ces traitements se sont révélés sûrs lors d’essais antérieurs, mais leur efficacité contre le virus de Bundibugyo n’a pas encore été testée.

ESSAIS DE VACCINS

Les essais de vaccins sont encore un peu plus lointains, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse la semaine dernière. Les doses doivent être fabriquées et testées pour vérifier leur sécurité et leurs effets secondaires potentiels avant d’être utilisées dans les foyers épidémiques au Congo.

Les essais de phase 1 pourraient débuter en juillet, probablement au Royaume-Uni et peut-être en Ouganda, a déclaré Richard Hatchett, directeur général de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), lors d’une interview.

La CEPI a jusqu’à présent soutenu quatre candidats-vaccins. Le premier à entrer en phase d’essais sera probablement celui développé par l’université d’Oxford et le Serum Institute of India, aux côtés d’un autre, mis au point par le fabricant américain de vaccins Moderna MRNA.O et basé sur la technologie de l’ARNm.

“Nous disposons des ressources nécessaires, et nous savons comment les essais seront mis en place et menés, ainsi que les lieux où se dérouleront les essais de phase 1”, a déclaré M. Hatchett. “Tout ce qui va au-delà est encore en cours d’élaboration.”