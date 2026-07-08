ZOOM-Les entreprises de cryptomonnaies préparent leurs défenses alors que la menace quantique contre le chiffrement se rapproche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une nouvelle étude de Google suggère que les ordinateurs quantiques pourraient être capables de contourner la cryptographie plus tôt que prévu

* Le Bitcoin est considéré comme particulièrement vulnérable, car son histoire plus longue a généré un grand nombre de clés publiques visibles

* Les dirigeants mettent toutefois en garde: passer trop tôt à la cryptographie post-quantique pourrait également créer des vulnérabilités

par Hannah Lang

Le secteur des cryptomonnaies commence à se préparer à la menace que représente l’informatique quantique, les récentes avancées alimentant les craintes que cette technologie ne soit bientôt capable de déchiffrer la cryptographie qui protège les transactions et les portefeuilles numériques. Les ordinateurs quantiques peuvent résoudre des problèmes mathématiques complexes bien plus rapidement que les ordinateurs sophistiqués d’aujourd’hui, et pourraient être utilisés pour déchiffrer les méthodes conventionnelles de cryptage des informations numériques. Cela augure des difficultés pour le marché mondial des cryptomonnaies, évalué à 2.000 milliards de dollars, qui repose sur des blockchains sécurisées par une cryptographie traditionnelle et qui a déjà connu des piratages majeurs . Bien que cette technologie reste largement expérimentale, les inquiétudes du secteur des cryptomonnaies se sont accrues depuis qu’une étude publiée en mars par Google ( GOOGL.O ), filiale d’Alphabet et l’un des nombreux géants technologiques à l’avant-garde de cette technologie , a suggéré que les ordinateurs quantiques pourraient être capables de contourner cette cryptographie plus tôt que prévu, selon des dirigeants et des analystes. Google a déclaré que des ordinateurs quantiques capables de contourner le chiffrement pourraient voir le jour d’ici 2029, alors qu’auparavant, on estimait qu’il faudrait au moins une décennie.

Des recherches récentes menées notamment par Citigroup C.N ont également conclu que l’informatique quantique, associée aux avancées en matière d’intelligence artificielle, a raccourci le délai dans lequel les cryptomonnaies deviendront largement vulnérables aux pirates informatiques. Conscient des risques que cette technologie fait peser sur les secteurs public et privé, le président américain Donald Trump a publié le mois dernier des décrets visant à renforcer les capacités quantiques des États-Unis.

Certaines entreprises du secteur des cryptomonnaies et certains développeurs de blockchains élaborent déjà des plans pour mettre à niveau leurs réseaux à l’aide d’une cryptographie résistante à l’informatique quantique, un effort qui pourrait s’étaler sur plusieurs années et nécessiter des changements radicaux au niveau de l’infrastructure sous-jacente aux actifs numériques.

“C’est la menace la plus directe et la plus existentielle qui pèse sur les cryptomonnaies et les réseaux cryptographiques”, a déclaré Chris Tam, responsable de l’innovation quantique chez BTQ Technologies, une entreprise spécialisée dans la sécurité quantique.

LES BLOCKCHAINS UTILISENT UNE CRYPTOGRAPHIE VIEILLE DE PLUSIEURS DÉCENNIES

La plupart des blockchains s’appuient sur une cryptographie à courbe elliptique vieille de plusieurs décennies pour générer les clés publiques et privées ainsi que les signatures numériques utilisées pour vérifier la propriété des actifs cryptographiques et autoriser les transactions. Les clés publiques sont dérivées mathématiquement des clés privées et, dans de nombreux réseaux blockchain, deviennent accessibles au public dès que les actifs cryptographiques sont utilisés dans une transaction ou transférés.

Alors que les ordinateurs classiques ne sont pas en mesure de déduire une clé privée à partir d’une clé publique, un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait potentiellement y parvenir, permettant ainsi aux pirates informatiques de falsifier des signatures numériques et d’autoriser des transactions frauduleuses.

Ce risque est particulièrement grave pour les réseaux cryptographiques publics où les transactions, contrairement aux paiements traditionnels, sont irréversibles.

“Les cryptomonnaies sont particulièrement exposées car les blockchains sont transparentes et permanentes”, a déclaré Utkarsh Ahuja, associé gérant chez Moon Pursuit Capital, un investisseur spécialisé dans les cryptomonnaies.

Le bitcoin, la plus importante cryptomonnaie, est considéré comme particulièrement vulnérable car ses 17 ans d’historique de transactions ont généré un grand nombre de clés publiques visibles.

Environ 35 % de l’offre en circulation de ce jeton pourrait être exposée à une attaque par informatique quantique, selon un document de travail non publié datant de juin 2026, rédigé par le chercheur indépendant Ahmed Raza Muhammad Umer. D’autres recherches menées l’année dernière ont estimé que ce chiffre pourrait atteindre 50 %.

Un seul incident au cours duquel un pirate volerait et vendrait une grande quantité de jetons suffirait à faire s’effondrer son cours, a déclaré Cristiano Ventricelli, vice-président et analyste senior des actifs numériques chez Moody’s Ratings. “Tout le monde en ressentira les conséquences”, a-t-il ajouté.

Ce risque a déjà incité certains à reconsidérer leurs investissements dans le bitcoin. Christopher Wood, le responsable mondial de la stratégie actions chez Jefferies, dont les analyses sont suivies de près, a retiré dans sa lettre d’information de janvier une allocation de 10 % en bitcoins de son portefeuille modèle en raison de la menace “existentielle” à long terme que représente l’informatique quantique.

LES PROJETS DE MISE À NIVEAU DE LA BLOCKCHAIN PRENNENT FORME

Certes, M. Ahuja et d’autres estiment qu’il faudra encore quelques années avant que l’informatique quantique ne parvienne à pirater les blockchains, et que le secteur sera en mesure de passer à de nouveaux types de cryptographie “post-quantique” résistants à cette technologie.

De nombreux dirigeants du secteur des cryptomonnaies ont également averti qu’agir trop tôt pourrait créer des vulnérabilités, car la cryptographie post-quantique est encore en pleine évolution. Les signatures numériques post-quantiques sont généralement beaucoup plus volumineuses que les signatures traditionnelles, ce qui augmente les besoins en stockage et en bande passante. Elles pourraient faire grimper les coûts et nuire à l’expérience utilisateur, en particulier sur les blockchains dont la taille des blocs est limitée, comme celle du bitcoin, a déclaré Zach Pandl, directeur de la recherche chez Grayscale, gestionnaire d’actifs cryptographiques, tout en ajoutant qu’il était convaincu que les blockchains finiraient par résoudre ces problèmes.

“Un défi technique nous attend, mais des solutions techniques sont déjà sur la table”, a-t-il ajouté. Il faudra peut-être des années pour surmonter ce défi. Un haut responsable de la cybersécurité chez un acteur majeur du secteur des cryptomonnaies a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il faille deux ans à son entreprise pour devenir entièrement résistante à l’attaque quantique. Lui et d’autres ont comparé ce travail potentiel à une refonte de type “bug de l’an 2000”, lorsque plus de 300 milliards de dollars avaient été dépensés à l’échelle mondiale pour corriger le “bug du millénaire”.

Le problème est particulièrement épineux pour les blockchains, qui sont pour la plupart décentralisées, ce qui signifie qu’elles sont gérées par une communauté qui pourrait ne pas parvenir à s’accorder sur la voie à suivre, a expliqué Tam, de BTQ Technologies.

Aucune des 20 principales blockchains n’a mis en œuvre d’algorithme de signature post-quantique, selon les personnes interrogées dans le cadre de cet article. Dans le cas du bitcoin, les développeurs et les acteurs du marché sont divisés quant à la solution à adopter et au moment opportun pour agir, ont déclaré des dirigeants. La Fondation Ethereum, qui soutient la blockchain sous-jacente à l’ether, la deuxième plus grande cryptomonnaie, affirme viser 2029 pour une protection totale contre l’informatique quantique.

“Le scénario catastrophe, c’est que cela se produise bien plus tôt que nous ne le pensons”, a déclaré Christopher Smith, directeur général de Quantus, une blockchain qui utilise déjà la cryptographie post-quantique.

La Fondation Algorand, qui soutient la blockchain Algorand, dont le jeton natif affiche une capitalisation boursière d’environ 780 millions de dollars, fait partie des pionniers. Elle a publié le mois dernier une feuille de route post-quantique et prévoit de commencer à prendre en charge les comptes post-quantiques dans le courant de l’année, a déclaré Bruno Martins, directeur technique de la Fondation Algorand.

“Il nous a semblé judicieux de commencer dès maintenant à (faire quelque chose), car il est responsable d’avoir un plan”, a ajouté M. Martins.