ZOOM-Le contrôle exercé par la Chine sur les exportations de phosphure d'indium menace le déploiement des centres de données dédiés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le phosphure d'indium est essentiel pour la photonique utilisée dans les centres de données d'IA de nouvelle génération

* AXT et Sumitomo dominent la production mondiale de substrats en phosphure d'indium

* La Chine restreint les licences d'exportation de phosphure d'indium depuis février 2025

par Laurie Chen et Liam Mo

À peine une semaine après que le fabricant de puces Coherent, soutenu par Nvidia, eut mis en garde contre une pénurie de phosphure d'indium lors d'une conférence sur les résultats financiers début mai, son directeur général, Jim Anderson, s'est retrouvé dans un avion aux côtés d'une délégation d'hommes d'affaires américains accompagnant le président Donald Trump lors de son voyage en Chine.

La visite de M. Anderson visait en partie à soulever la question des retards dans l'octroi des licences d'exportation chinoises concernant ce matériau hautement stratégique, essentiel à la fabrication de puces optiques à haut débit pour les centres de données d'IA, ont déclaré trois sources proches du dossier.

La question a également été abordée lors de discussions à Séoul entre les principaux négociateurs commerciaux des deux pays, en amont du sommet prévu les 14 et 15 mai entre Trump et le président chinois Xi Jinping, selon deux responsables du gouvernement américain et une personne informée des discussions.

L'urgence avec laquelle les États-Unis souhaitent résoudre la question des contrôles à l'exportation imposés par la Chine sur ce composé souligne à quel point le phosphure d'indium (InP) est devenu une arme commerciale puissante pour Pékin, qui, selon les experts et les dirigeants, pourrait perturber le déploiement mondial des centres de données d'IA.

« L'InP est l'un des nombreux goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement qui freinent collectivement le développement des centres de données d'IA », a déclaré Konrad Wang, analyste de recherche chez SemiAnalysis.

Avec la croissance exponentielle des charges de travail liées à l'IA, l'InP est très demandé car il s'agit d'un matériau essentiel sans substitut dans la nouvelle technologie vers laquelle se tournent les développeurs de centres de données: l'utilisation de la lumière via des fibres optiques, ou photonique, au lieu de signaux électriques via des fils de cuivre.

Nvidia NVDA.O a annoncé en mars des investissements de 2 milliards de dollars chacun dans les fabricants américains de produits photoniques Coherent COHR.N et Lumentum LITE.O , tandis que le fabricant de puces sur mesure Marvell Technology

MRVL.O a annoncé l’acquisition de la start-up de semi-conducteurs Celestial AI l’année dernière afin de tirer parti de ses travaux en photonique.

Les restrictions chinoises à l'exportation d'InP, entrées en vigueur en février 2025, constituent toutefois un obstacle majeur dans leur course à la conception des composants les plus rapides et les plus économes en énergie pour les centres de données d'IA.

Le ministère chinois du Commerce n'a pas répondu à une demande de commentaires envoyée par fax.

Son contrôle sur l'InP montre que Pékin est prêt à étendre ses restrictions à l'exportation, qui ont déjà fait leurs preuves, aux terres rares, lesquelles ont perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales des secteurs de l'automobile, des semi-conducteurs et de l'aviation depuis l'année dernière, dans le contexte de ses différends tarifaires avec Washington.

« Pékin est en train de développer une boîte à outils plus fine pour créer des “goulets d’étranglement” au niveau des matériaux », a déclaré Paul Triolo, associé au sein du cabinet de conseil Albright Stonebridge Group.

« Plutôt que de bloquer purement et simplement les produits photoniques finis, il peut ralentir ou subordonner à des conditions l’exportation des composés, substrats et métaux en amont ... qui déterminent si l’écosystème des modules optiques peut se développer assez rapidement pour répondre à la demande des hyperscalers. »

La Chine est le premier producteur mondial d’indium, représentant 70 % de la production mondiale en 2024, selon l’U.S. Geological Survey.

EFFET DOMINO

AXT AXTI.O , deuxième producteur mondial de substrats d' InP et fournisseur majeur de Coherent, a déclaré en mai que « les permis d'exportation d'InP représentent le défi le plus important auquel nous sommes actuellement confrontés ».

La société, qui fabrique la plupart de ses substrats InP en Chine, a indiqué que sa filiale chinoise n'avait obtenu ses premiers permis d'exportation qu'en juin dernier et qu'elle avait un important carnet de commandes en attente.

M. Wang, de SemiAnalysis, a déclaré que « ces restrictions se répercutent sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement optique », au-delà d'AXT et de Coherent.

Lumentum est en rupture de stock jusqu’en 2028 malgré un quadruplement de sa production, tandis que les fabricants taïwanais de produits optiques VPEC 2455.TW et LandMark Optoelectronics 3081.TWO ont été confrontés à des perturbations dans l’approvisionnement en substrats InP en raison des retards dans l’octroi des permis à AXT, a-t-il ajouté.

Depuis que la Chine a introduit des restrictions à l'exportation sur l'InP, le prix moyen d'une plaquette d'InP de 6 pouces a bondi de 250 % pour atteindre 5 000 dollars.

Confrontés à la hausse des coûts et à des perturbations prolongées, au moins deux grands fabricants américains de puces photoniques ont sollicité l'aide d'organisations industrielles pour obtenir des licences d'exportation, selon une source proche du dossier.

Les entreprises américaines de photonique tentent également de produire leurs propres substrats InP et de s'approvisionner auprès de fournisseurs non chinois, tels que la société japonaise Sumitomo Electric Industries 5802.T . Mais les augmentations de capacité sont faibles et lentes, car il faut généralement deux à trois ans pour qu'une nouvelle usine soit opérationnelle, ont déclaré des analystes.

Coherent a déclaré en mai qu'elle doublait cette année sa propre capacité de production de plaquettes InP dans son usine du Texas et prévoyait de la multiplier par plus de deux d'ici fin 2027.

AXT, Coherent, Lumentum, VPEC et LandMark n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. En avril, LandMark a signé un contrat d'approvisionnement à long terme en InP avec Sumitomo.

Sumitomo a déclaré à Reuters n'avoir constaté jusqu'à présent aucun impact sur la production lié aux contrôles chinois sur les exportations d'InP.

Une source proche de l'industrie chinoise des puces photoniques a indiqué que Sumitomo consommait une grande partie de sa production de substrats InP en interne, ce qui signifie que le marché mondial dans son ensemble reste en situation de pénurie.

Les leaders du marché, AXT et Sumitomo, représentent ensemble près de 80 % de la production mondiale de substrats InP, tandis que JX Advanced Metals 5016.T en représente environ 10 %.

LES CONCURRENTS CHINOIS

Les restrictions à l'exportation imposées par la Chine ont ouvert des perspectives aux fabricants locaux de substrats InP, parmi lesquels Yunnan Germanium 002428.SZ , Guangdong Xiandao et Zhuhai Dingtai Xinyuan sont les leaders nationaux.

Bon nombre de ces entreprises chinoises augmentent rapidement leur capacité de production. En avril, Yunnan Germanium a annoncé un investissement de 189 millions de yuans (28 millions de dollars) pour porter sa capacité de production à 450 000 plaquettes InP simples par an. Son rapport annuel 2025 indique que les expéditions de plaquettes InP ont bondi de 74 %.

Guangdong Xiandao a également lancé cette année un nouveau projet d'investissement par l'intermédiaire de sa filiale Guangdong Xianrui, avec une production annuelle prévue de 40 tonnes de cristaux d'InP, la matière première nécessaire à la fabrication des substrats.

Yunnan Germanium et Guangdong Xiandao sont toutes deux en pourparlers avec les autorités chinoises pour obtenir des autorisations d'exportation, mais leurs expéditions à l'étranger, si elles sont approuvées, seront probablement limitées, a déclaré une source au sein d'un grand fabricant chinois d'InP.

Cette source a indiqué que son entreprise se concentrait sur le marché intérieur à court terme, car rien n'indiquait que le gouvernement chinois favoriserait les acteurs nationaux au détriment d'entreprises telles qu'AXT, qui cherchent à exporter des substrats InP depuis la Chine.

De plus, des entreprises telles que Coherent, principalement approvisionnée par AXT, et Lumentum, principalement approvisionnée par Sumitomo et JX Advanced Metals, ne sont pas susceptibles de changer facilement de fournisseur, car le passage à un nouveau fournisseur nécessite de longs cycles de qualification, a déclaré cette personne.

Ni Yunnan Germanium ni Guangdong Xiandao n’ont répondu aux demandes de commentaires envoyées par fax.