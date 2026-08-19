Zoom en hausse après que BofA a rétabli sa couverture avec une recommandation « acheter »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 août - ** L'action Zoom Communications ZM.O progresse de 3,2 % à 108,12 dollars
** BofA Global Research réintroduit la couverture du titre avec une recommandation « acheter », estimant que le nouveau portefeuille de produits de ZM atteint désormais une taille suffisante pour soutenir un taux de croissance net en dollars supérieur à 100 %
** L'analyse ajoute que Microsoft Teams « reste un concurrent de taille », mais s'attend à ce que « le risque s'atténue à mesure que les entreprises s'orientent vers un modèle de coexistence »
** Sur 31 courtiers, 17 attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, 13 « conserver » et un « vendre »; leur objectif de cours médian est de 120 dollars – données compilées par LSEG
** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 25,3 % depuis le début de l'année
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