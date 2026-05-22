Zoom Communications en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** L'action Zoom Communications ZM.O a progressé de 7,4% à 103,91 dollars avant l'ouverture du marché

** La plateforme de visioconférence a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels AMC jeudi, misant sur une forte demande pour ses fonctionnalités d'IA alors qu'elle cherche à soutenir les dépenses des entreprises et des consommateurs

** Elle a fixé son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 entre 5,08 et 5,09 milliards de dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 5,07 et 5,08 milliards de dollars

** A relevé ses prévisions de BPA ajusté annuel à une fourchette comprise entre 5,96 et 6 dollars, contre une fourchette de 5,77 à 5,81 dollars précédemment

** Prévoit également un chiffre d'affaires au deuxième trimestre compris entre 1,26 et 1,27 milliard de dollars; les analystes tablaient en moyenne sur 1,27 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Prévoit un BPA trimestriel ajusté compris entre 1,45 $ et 1,47 $, contre une estimation de 1,48 $

** À la clôture d'hier, l'action ZM affichait une hausse de 12,1% depuis le début de l'année