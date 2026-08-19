ZOOM-Alors que l'Europe se réarme, le secteur spatial italien, très fragmenté, doit faire ses preuves en termes d'envergure

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* La dynamique européenne en matière de défense est en train de redéfinir le secteur spatial italien, jusqu'ici fragmenté

* Les clients recherchent des fournisseurs capables de proposer des solutions intégrées

* L'accès au capital reste un obstacle majeur à la croissance des PME

par Mirko Miorelli

L'industrie spatiale italienne, très fragmentée, subit une pression croissante en faveur d'une consolidation, les clients du secteur de la défense et les pouvoirs publics privilégiant de plus en plus les grands fournisseurs capables de gérer des programmes complexes.

Cette évolution s'inscrit dans une dynamique plus large à l'échelle européenne visant à renforcer l'autonomie stratégique en matière de défense et de technologies critiques, alors que les gouvernements réagissent à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aux tensions avec la Chine et aux incertitudes concernant les futurs engagements des États-Unis en matière de sécurité.

Pour l’Italie, dont le secteur spatial est réputé pour son expertise technique de niche mais reste dominé par les petites et moyennes entreprises, le défi consiste à déterminer si les entreprises peuvent atteindre la taille et la solidité financière nécessaires pour concourir sur des marchés importants sans perdre la flexibilité qui a fait leur succès.

Les dirigeants du secteur affirment que l’accès limité aux capitaux reste un obstacle majeur.

“En Italie, on avait l’habitude de dire “small is beautiful”, mais ce n’est pas vrai”, a déclaré à Reuters Alessandro Franzoni, directeur général d’Officina Stellare

OS.MI , spécialiste de l’instrumentation optique.

LES CLIENTS VEULENT PLUS QUE DE SIMPLES COMPOSANTS

Leonardo LDOF.MI , la plus grande entreprise italienne du secteur aérospatial et de la défense, a déclaré que les nouveaux projets *exigent* des capacités technologiques intégrées, une fiabilité industrielle et la capacité de gérer une complexité croissante.

“Lors de la sélection et du développement de sa chaîne d’approvisionnement, le groupe privilégie les fournisseurs capables d’offrir une expertise solide, une capacité de production, de la résilience et une continuité opérationnelle”, a déclaré un porte-parole.

Qascom, spécialiste de la navigation par satellite et de la cybersécurité, a indiqué que les clients attendent désormais des fournisseurs qu’ils leur fournissent des produits, du matériel et des capacités industrielles, et pas seulement un savoir-faire en ingénierie.

“Il faut se développer, car rester petit ne fonctionne pas”, a déclaré à Reuters le cofondateur et directeur général Alessandro Pozzobon.

L'AVANTAGE DE L'ÉCHELLE

La pression s’est intensifiée à mesure que le secteur spatial européen s’est trouvé de plus en plus étroitement lié aux priorités en matière de défense et de sécurité.

Le renforcement des capacités de défense de l’Europe et la demande croissante de technologies à double usage, pouvant servir à la fois à des fins civiles et militaires, ont accru l’importance d’une capacité industrielle résiliente.

L'essor de SpaceX SPCX.O d'Elon Musk a également mis en évidence les avantages liés à l'échelle, à l'intégration verticale et à l'accès au capital dont bénéficient les grands acteurs du secteur.

“Je constate une tendance à la concentration, impulsée par le marché”, a déclaré Giuseppe Acierno, président du pôle aérospatial DTA situé dans les Pouilles, dans le sud de l’Italie. “C’est une tendance qui mérite d’être soutenue.”

Renato Panesi, directeur commercial de la société italienne de logistique spatiale D-Orbit, a indiqué que l’Europe restait désavantagée par la fragmentation de ses programmes et un accès plus limité aux financements privés que les États-Unis.

Pourtant, la consolidation comporte des risques. Selon Qascom, la fragmentation italienne reflète en grande partie une spécialisation technologique poussée, les petites entreprises occupant des niches compétitives à l’échelle mondiale dans les domaines de la navigation, de la cybersécurité et des communications avancées.

Le défi, selon les dirigeants, consiste à trouver des moyens de gagner en envergure sans sacrifier l’innovation.

FINANCER LES PROCHAINS CHAMPIONS

La création d’entreprises de plus grande envergure nécessitera des financements.

En juillet, Intesa Sanpaolo ISP.MI , la Banque européenne d’investissement et l’Agence spatiale européenne ont lancé un programme censé fournir jusqu’à 300 millions d’euros (347 millions de dollars) de financement aux PME du secteur aérospatial.

“Pour un trop grand nombre de nos PME spatiales, l’obstacle à la croissance n’est pas la technologie, mais l’accès au capital”, a déclaré Josef Aschbacher, directeur général de l’ESA.

Le Comité interministériel italien pour les politiques de recherche spatiale et aérospatiale estime que le secteur aérospatial du pays recevra 7,8 milliards d’euros d’investissements et de financements de programmes d’ici 2028, dont 3,5 milliards liés à la contribution de l’Italie aux programmes de l’ESA.

Pour certaines entreprises, les acquisitions sont devenues le moyen le plus rapide d’atteindre la taille désormais exigée par les clients.

Officina Stellare a fusionné avec Global Aerospace Technologies Group en juin, créant ainsi une plateforme aérospatiale et de défense avec un carnet de commandes pro forma de 192 millions d'euros.

Franzoni a déclaré que cette opération visait à associer des technologies complémentaires, à renforcer l’intégration verticale et à élargir l’offre du groupe.

“Je vois aujourd’hui une opportunité, principalement en Italie, de poursuivre cette consolidation. Nous recherchons des synergies technologiques et de production”, a-t-il déclaré.

Officina Stellare a renforcé cette stratégie en juillet en rachetant Mavel, spécialiste des moteurs électriques.

D-Orbit s’est également développé par le biais d’acquisitions, en rachetant Planetek, spécialiste de l’observation de la Terre, avant de lever de nouveaux capitaux pour financer d’autres opérations.

“Le moteur de notre stratégie de fusions-acquisitions est l’acquisition de capacités et de services supplémentaires à proposer aux opérateurs de satellites gouvernementaux, de défense et commerciaux”, a déclaré Panesi.

Les contrats récents semblent refléter cette évolution. Officina Stellare a décroché ce mois-ci un contrat de 6,5 millions d’euros auprès de Leonardo pour des terminaux de communication optique, ainsi qu’un autre d’une valeur de plus de 7 millions d’euros auprès de l’Agence spatiale italienne pour un programme d’observation de la Terre.

L’entreprise a déclaré que ces contrats témoignaient de sa capacité à aller au-delà du développement technologique et à fournir des systèmes intégrés à l’échelle industrielle.

Pour les dirigeants du secteur, la question n'est plus de savoir si les entreprises spatiales italiennes doivent se développer.

Il s’agit de savoir si un secteur reposant sur des PME spécialisées peut se doter des capitaux et de la taille nécessaires pour être compétitif sur un marché européen en mutation, avant que des concurrents ou des acquéreurs étrangers ne le fassent à leur place.

(1 dollar = 0,8640 euros)