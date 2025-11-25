Zoom affiche un plus grand optimisme sur ses perspectives annuelles

(AOF) - Zoom Communications a une nouvelle fois relevé ses prévisions annuelles. Au titre du troisième trimestre fiscal de son exercice 2025/2026, le fournisseur de services de visioconférence a dégagé un bénéfice par action en hausse de 10,1% à 1,52 dollar, là où le consensus ciblait 1,43 dollar. Les revenus pour les trois mois clos fin octobre ont progressé de 4,4% à 1,23 milliard de dollars. Ils sont légèrement supérieurs aux prévisions.

L'entreprise californienne a également relevé sa prévision de bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2025/2026, visant une fourchette de 5,95 à 5,97 dollars, contre une estimation précédente de 5,81 à 5,84 dollars. Wall Street vise 5,96 dollars.

D'autre part, la prévision de chiffre d'affaires total et annuel pour 2025/2026 a été également rehaussée, passant d'une fourchette entre 4,83 et 4,84 milliards de dollars à une fourchette comprise désormais entre 4,852 et 4,857 milliards. Wall Street cible 4,83 milliards de dollars.

