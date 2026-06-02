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Zone euro : une inflation en ligne avec les prévisions en mai
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 11:08

Selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, l'inflation annuelle de la zone euro devrait s'établir à 3,2 % en mai 2026, conformément aux attentes, après 3% en avril.

Parmi les principales composantes de l'inflation dans la zone euro, l'énergie devrait enregistrer le taux annuel le plus élevé en mai (10,9%, contre 10,8% en avril), suivie des services (3,5%, contre 3,0% en avril), des produits alimentaires, de l'alcool et du tabac (2,0%, contre 2,4% en avril), puis des biens industriels non énergétiques (0,9%, contre 0,8% en avril).

Inflation
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