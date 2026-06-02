Zone euro-L'inflation s'accélère à 3,2% en mai, portée par l'énergie et les services

Des billets en euros sont présentés à la Banque nationale croate à Zagreb

L'inflation dans la ‌zone euro s'est à nouveau accélérée en mai, sous l'effet d'une hausse ​des coûts de l'énergie et des services, restant ainsi bien au-dessus de la cible de 2% de la Banque centrale européenne (BCE) et renforçant ​les arguments en faveur d'un relèvement des taux d'intérêt ces mois-ci.

L'inflation IPCH dans les ​21 pays qui partagent l'euro s'est ⁠établie à 3,2% le mois dernier, en ligne avec les estimations ‌des analystes, après une hausse de 3% en avril, montrent les données préliminaires publiées mardi par Eurostat.

Cette nouvelle ​accélération des prix s'explique ‌par une progression de 10,9% des prix de l'énergie ⁠et de 3,5% des prix des services.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, ressort à ⁠2,3% contre 2,1% ‌en avril, conforme aux attentes également.

Une mesure encore plus étroite ⁠de l'évolution des prix, qui exclut également l'alcool et le ‌tabac, est passée de 2,2% en avril à 2,5% ⁠en mai.

Ces chiffres ne devraient toutefois pas modifier les ⁠anticipations concernant la ‌politique monétaire de la BCE à court terme, les responsables de Francfort ​ayant déjà clairement indiqué qu'une ‌accélération de l'inflation justifiait une augmentation des coûts d'emprunt.

Les marchés financiers anticipent un relèvement des ​taux d'intérêt de 25 points de base par la BCE le 11 juin prochain, et une ou deux hausses supplémentaires sont ⁠attendues à l'automne.

Les responsables de la politique monétaire de la zone euro craignent que la flambée des prix de l'énergie déclenchée par la guerre au Moyen-Orient n'ait des répercussions sur l'ensemble de l'économie et n'entraîne des pressions inflationnistes plus persistantes.

(Balazs Koranyi, rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)