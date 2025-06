Zone euro: sortie de crise en vue dans l'industrie (PMI) information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 10:43









(CercleFinance.com) - La détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier de la zone euro a montré de nouveaux signes d'atténuation en mai, à en croire les résultats définitifs de l'enquête PMI.



En se redressant à 49,4 contre 49 en avril, conformément à sa première estimation, l'indice PMI HCOB mesurant l'activité de l'industrie manufacturière dans la région s'est rapproché davantage de la barre du sans changement, établi à 50 points.



L'indice atteint ainsi son plus haut niveau depuis août 2022.



'Le secteur manufacturier de la zone euro a fait un pas de plus vers la reprise en mai', a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank (HCOB), dans le sillage de ces chiffres.



Selon l'analyste, cette perspective d'une sortie de crise est corroborée par la poursuite, pour le deuxième mois consécutif, de la hausse de la production observée à la fois en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne.



Le professionnel souligne toutefois que ce regain d'activité pourrait être dû à la nouvelle politique douanière des Etats-Unis, ayant poussé les clients américains à passer leurs commandes avant l'entrée en vigueur des surtaxes promises par Donald Trump.





