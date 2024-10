Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zone euro: retour du PMI composite sous les 50 information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 10:18









(CercleFinance.com) - À 49,6 en septembre contre 51 en août, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est, pour la première fois depuis février, établi en territoire négatif et a signalé une contraction marginale de l'activité du secteur privé de la région.



La baisse de la production manufacturière s'est accélérée pour afficher son rythme le plus marqué depuis décembre dernier, tandis que dans les services, si l'activité a continué de progresser, son taux de croissance s'est replié à un creux de sept mois.



Les données par pays mettent en évidence des replis simultanés de l'activité dans les trois principales économies de la région (l'Allemagne, la France et l'Italie), alors que l'Espagne et l'Irlande ont vu leur activité croître en fin de troisième trimestre.



'Les données sur les prix sont plus encourageantes', tempère Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, ajoutant qu'au vu de la faiblesse actuelle de la conjoncture, elles devraient, selon toute probabilité, inciter la BCE à abaisser ses taux.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.