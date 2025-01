Zone euro: retour du PMI composite au-dessus des 50 information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé au-dessus de la barre du 50 du sans changement en janvier, signalant ainsi la première hausse de l'activité économique de la région depuis août 2024.



A 50,2 en estimation préliminaire, l'indice n'a toutefois que légèrement progressé par rapport à décembre (49,6), et ne met en évidence qu'une augmentation marginale de l'activité globale en ce début d'année 2025.



La croissance globale du secteur privé a reposé sur une expansion modérée de l'activité des services, tandis que le fort repli de la production manufacturière s'est poursuivi, malgré un repli de son taux de contraction à son plus faible niveau depuis mai 2024.



'L'amélioration de la conjoncture dans l'ensemble de la zone s'est largement appuyée sur les performances de l'Allemagne, laquelle a vu son activité globale repartir à la hausse', ajoute Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.





