Zone euro : réduction de l'excédent commercial sur un an en juillet

(AOF) - La zone euro a affiché un excédent de 12,4 milliards d’euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en juillet 2025, contre un excédent de 18,5 milliards d’euros en juillet 2024, selon les premières estimations d'EuroStat. Les exportations de biens se sont établies à 251,5 milliards d'euros en juillet 2025, soit une hausse de 0,4% par rapport à juillet 2024. Les importations de biens se sont élevées à 239,1 milliards d'euros, soit une hausse de 3,1% par rapport à juillet 2024.