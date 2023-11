Zone euro : redressement inattendu du moral des investisseurs

(AOF) - L'indice Sentix de la confiance des investisseurs a augmenté à -18,6 en novembre alors qu'il était attendu à -22,2 après -21,9 en octobre. "Il s'agit de la deuxième augmentation consécutive et du niveau le plus élevé depuis février 2023. La diminution de la dynamique négative est un premier signe d'amélioration. Toutefois, pour que le feu vert soit donné, les attentes doivent devenir positives", a commenté l'institution. La composante anticipation de cet indicateur est passé de -16,8 à -10 entre octobre et novembre.