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Zone euro : redressement inattendu de l'indice Zew en juin
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 11:20

L'indice Zew du sentiment économique des investisseurs en zone euro est ressorti à 9,5, soit mieux que le consensus qui ciblait -7,2 après un précédent à -9,1 en mai.

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