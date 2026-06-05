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Zone euro-Recul inattendu du PIB au T1
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 11:13

L'économie de la zone euro s'est contractée au premier trimestre 2026, contrairement aux estimations, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par Eurostat

Le PIB du bloc a reculé de 0,2% entre janvier et fin mars par rapport au quatrième trimestre 2025 (+0,2%), alors que les données préliminaires montraient une hausse de 0,1%.

Sur un an, le PIB a progressé de 0,3%, après un gain de 1,3% le trimestre précédent, et moins que prévu initialement (+0,8%).

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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