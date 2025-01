Zone euro: PMI manufacturier toujours en zone de contraction information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 10:13









(CercleFinance.com) - L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est très légèrement replié de 45,2 en novembre à 45,1 en décembre, illustrant une détérioration continue de la conjoncture du secteur depuis deux ans et demi.



C'est de nouveau le sud de la région qui a enregistré les meilleures performances, la croissance s'étant renforcée en Espagne et en Grèce, alors que de nouvelles contractions ont été observées en Allemagne, en France et en Italie.

'Le recul des nouvelles commandes s'est accentué par rapport à octobre et à novembre, entraînant à son tour une accélération de la baisse du travail en cours et anéantissant ainsi tout espoir de reprise prochaine de l'activité', note Cyrus de la Rubia.



'Si la contraction de l'emploi a légèrement marqué le pas en fin d'année, son taux demeure élevé, et les suppressions de postes risquent de se poursuivre en 2025', ajoute ce chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.





