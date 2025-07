Zone euro: PMI manufacturier quasi stable en juin information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - À 49,5 en juin, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est très légèrement redressé par rapport à mai (49,4) et a ainsi affiché son plus haut niveau depuis août 2022.



Il ne signale ainsi qu'une détérioration marginale de la conjoncture du secteur manufacturier de la zone : si les baisses de l'emploi et des stocks d'achats ont pesé sur l'indice, il a cependant été soutenu par la hausse de la production.



'Les fabricants sont très optimistes quant à une hausse de leur activité dans les douze prochains mois', note Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial, pointant un indice des perspectives d'activité au plus haut depuis février 2022.



Les tendances par pays se montrent toutefois disparates : la croissance s'est renforcée en Espagne et aux Pays-Bas, mais la conjoncture s'est détériorée à des rythmes plus soutenus en Italie et en France, et la contraction s'est poursuivie en Allemagne.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.