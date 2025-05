Zone euro: PMI manufacturier à un plus haut de 39 mois information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 10:13









(CercleFinance.com) - À 49 en avril contre 48,6 en mars, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, a atteint un sommet de 32 mois et signalé une contraction marginale de la conjoncture du secteur en début de deuxième trimestre.



L'indice est ressorti au-dessus des 50 (qui séparent la croissance de la contraction de l'activité) en Grèce et en Irlande, et s'est maintenu en dessous dans les autres pays étudiés, avec cependant une remontée en Allemagne, en France et en Italie.



Après être repartie à la hausse en mars, la production a poursuivi sa courbe ascendante et a même enregistré son plus fort taux de croissance depuis un peu plus de trois ans, et ce malgré une nouvelle baisse des nouvelles commandes.



'La réduction des taux d'intérêt de la BCE et les perspectives d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire pourraient en outre soutenir l'activité dans les prochains mois', estime Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.