Zone euro/PMI-La production industrielle achève le T1 sur une note positive

La production manufacturière en zone euro a enregistré au mois de juin son meilleur trimestre depuis début 2022, l'allègement des pressions sur les coûts soulageant les usines, même si la faible demande à l'exportation a en partie freiné la croissance globale de l'activité, qui est à son plus bas niveau depuis février, montre une enquête.

L'indice PMI manufacturier de S&P Global et HCBOB, dans sa version définitive, a reculé à 51,4 en juin, son plus bas niveau en quatre mois, contre 51,6 en mai. Il reste toutefois au-dessus du seuil de 50,0, qui sépare croissance et contraction de l'activité, pour le cinquième mois consécutif. Ce chiffre est légèrement supérieur à l'estimation préliminaire qui donnait 51,3.

"La nouvelle hausse de la production manufacturière en juin confirme la résilience encourageante de l'économie de la zone euro", souligne Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"Cette expansion de juin vient clore le trimestre le plus dynamique pour la production manufacturière de la zone euro depuis début 2022 et compensera le récent repli observé dans le secteur des services", a-t-il ajouté.

"Cette croissance soutenue s'est accompagnée d'un ralentissement bienvenu des pressions sur les coûts, reflétant en grande partie la forte baisse des prix du pétrole observée au cours du mois, ainsi qu'un apaisement des inquiétudes concernant l'approvisionnement", a-t-il poursuivi.

Une enquête Reuters, publiée début juin, montre que les économistes prévoient une croissance du PIB de la zone euro de 0,1% ce trimestre.

Les nouvelles commandes ont renoué en juin avec la croissance, certes modérément, après une stagnation en mai, même si cette hausse est restée marginale. Les commandes à l'exportation ont continué de peser.

L'indice de production a atteint en juin un sommet de deux mois, à 51,7, contre 51,3 en mai. L'Espagne et la France ont été les seuls pays dans l'enquête à enregistrer des baisses.

Les effectifs des usines ont continué de diminuer, même si le rythme des pertes d'emplois s'est ralenti.

Concernant les prix, l'inflation des coûts des intrants, bien que toujours élevée, a ralenti à son rythme le plus bas depuis mars, mettant fin à une accélération de la pression qui durait depuis septembre. L'inflation des prix à la production s'est également atténuée et a atteint son niveau le plus faible en trois mois, ce qui représente un certain soulagement pour les acheteurs.

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux directeurs en juin, la flambée des coûts de l'énergie liée à la guerre ayant fait grimper l'inflation à plus de 3%, soit bien au-delà de l'objectif à moyen terme de 2%.

S&P Global a souligné que la plupart des réponses dans l'enquête menée avaient été recueillies avant la signature d'un protocole d'accord de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran le 17 juin, ce qui signifie que l'impact global sur les chaînes d'approvisionnement et les coûts énergétiques ne se reflète pas encore dans les données.

La confiance des entreprises a atteint en juin son plus haut niveau en quatre mois, poursuivant son amélioration après avoir touché un creux de 17 mois en avril, mais le sentiment est resté légèrement inférieur à sa moyenne historique à long terme.

(Rédigé par Jonathan Cable; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)