Zone euro: PMI composite au plus haut depuis sept mois information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 10:14









(CercleFinance.com) - S'étant redressé de 50,2 en février à 50,9, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro a atteint en mars son plus haut niveau depuis août dernier, signalant donc la plus forte croissance de l'activité de la région depuis sept mois.



La production manufacturière a affiché sa première expansion depuis deux ans tandis que la hausse de l'activité du secteur des services s'est accélérée par rapport à février. Dans les deux cas, le rythme de la croissance a été relativement modéré.



La plupart des économies de la région ont enregistré une croissance de leur activité en cette fin de premier trimestre, la France étant le seul des cinq pays couverts par l'enquête où l'indice PMI s'est établi en territoire négatif.



'Les droits de douane américains pourraient faire basculer l'économie de la région en zone de contraction', prévient Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, qui voit toutefois dans le paquet fiscal de l'Allemagne 'un contrepoids bienvenu'.





