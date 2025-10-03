 Aller au contenu principal
Zone euro : PMI composite au plus haut depuis mai 2024
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 10:13

À 51,2 en septembre contre 51 en août, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la zone euro s'est redressé à son plus haut niveau depuis mai 2024, signalant une légère accélération de la croissance dans le secteur privé.

L'Allemagne a fortement contribué à l'accélération de la croissance dans la région, mais c'est l'Espagne qui a enregistré la croissance la plus marquée. L'Italie a affiché une hausse modérée, faisant de la France le seul pays à signaler une contraction.

Pour le secteur des services, l'indice PMI s'est redressé à 51,3 le mois dernier, par rapport à août (50,5), reflétant ainsi une accélération de la croissance dans le secteur, les données de l'enquête mettant en évidence un rebond de la demande.

'Les dernières données relatives aux prix dans les services devraient conforter la BCE dans sa décision de ne pas procéder à de nouvelles baisses de ses taux directeurs', note toutefois Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

