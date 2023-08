Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: PMI composite au plus bas depuis novembre 2020 information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est replié de 48,6 en juillet à 47 en août , soit son plus faible niveau depuis novembre 2020, et même depuis avril 2013 abstraction faite des mois de pandémie.



L'activité du secteur privé de la zone s'est ainsi repliée pour un troisième mois consécutif. Si sa contraction dans l'industrie a légèrement ralenti en août, l'activité des services a diminué pour la première fois depuis décembre 2022.



'La prise en compte des données PMI flash du mois d'août dans nos prévisions immédiates du PIB nous amène à anticiper une contraction de la zone euro de 0,2% au troisième trimestre', indique Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.



Ajoutant que les inquiétudes de la BCE sur le risque inflationniste 'semblent sur le point de se concrétiser, du moins pour le vaste secteur des services', il estime qu'elle 'devrait être peu disposée à renoncer à de nouvelles hausses des taux d'intérêt en septembre'.





