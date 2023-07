Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: PMI composite à un plus bas de huit mois information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro se replie à 48,9 en juillet (contre 49,9 en juin), et signale ainsi la plus forte baisse de l'activité du secteur privé de la zone depuis huit mois.



La dégradation des perspectives d'activité et du volume des nouvelles affaires, fait en outre craindre un renforcement de la contraction au cours des prochains mois, tendance se reflétant notamment dans le ralentissement de la croissance de l'emploi observé.



Parallèlement, les entreprises interrogées ont indiqué une nouvelle atténuation des pressions inflationnistes, les prix de vente ayant notamment enregistré leur plus faible hausse depuis près de deux ans et demi.





