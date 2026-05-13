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Zone euro : PIB conforme aux attentes
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 11:08

Dans la zone euro, selon une nouvelle estimation, le PIB du premier trimestre a augmenté de 0,1%, conformément aux prévisions. Sur les trois derniers mois de l'année 2025, le produit intérieur brut avait connu une croissance de 0,2%.

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