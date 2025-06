Zone euro : pas de mauvaise surprise pour la première estimation de l'inflation en mai

(AOF) - L’indice des prix à la consommation du mois de mai n’a pas bougé dans la zone euro, selon des données préliminaires d’Eurostat. En revanche, en rythme annuel l’inflation a ralenti pour afficher une progression de 1,9 %, contre des attentes à +2 % et un précédent à +2,2 %. Hors énergie et aliments non transformés, la tendance est globalement la même. L’indice des prix à la consommation a légèrement progressé de 0,1 %, pour une inflation en rythme annuel à 2,4 %, comme prévu, soit un ralentissement après la hausse de 2,7 % observée un mois plus tôt.