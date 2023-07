Zone euro: nouveau ralentissement de l'inflation en juillet information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 11:13

(CercleFinance.com) - L'inflation a une nouvelle fois ralenti en juillet dans la zone euro en raison du repli des prix de l'énergie, montre la première estimation publiée ce lundi par Eurostat.



L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) montre une hausse de 5,3% sur un an, contre +5,5% le mois précédent, +6,1% en mai et +7% en avril.



Ce ralentissement est parfaitement conforme aux attentes des économistes, qui prévoyaient en moyenne une inflation de 5,3% en rythme annuel.



Cette décélération s'explique principalement par la chute de 6,1% des prix de l'énergie: en excluant cette composante très volatile et les prix des produits alimentaires non transformés, l'inflation ressort à 6,6% sur un an après 6,8% en juin.



Une mesure encore plus serrée de l'évolution des prix à la consommation, qui exclut aussi les produits du tabac et les boissons alcoolisées, ressort en hausse de 5,5% par rapport à juillet 2022, tout comme le mois précédent.



Dans le détail, la hausse des prix de l'alimentation, alcool & tabac devrait ralentir à +10,8% en juillet, comparé à 11,6%, tandis que les prix des biens industriels hors énergie n'ont augmenté que de 5%, contre +5,5% en juin.



Ceux des services ont quant à eux augmenté de 5,6% sur le mois qui s'achève, marquant une accélération après +5,4% en juin.