Zone euro : les ventes au détail marquent le pas en juin

(Zonebourse.com) - En juin 2026, le volume du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a reculé de 0,3% dans la zone euro et de 0,1% dans l'Union européenne, selon les premières estimations publiées par Eurostat. Ce repli intervient après un mois de mai dynamique, marqué par une progression de 0,4% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE.

Sur un an, la tendance reste toutefois positive. Par rapport à juin 2025, l'indice des ventes au détail, corrigé des effets de calendrier, affiche une hausse de 0,7% dans la zone euro et de 1,2% dans l'Union européenne

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