Zone euro : les ventes au détail diminuent en février

Les ventes au détail dans la zone euro ont diminué sur un mois en février, selon les données publiées mercredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ventes au détail dans les pays partageant l'euro ont baissé de 0,2% en février sur un mois, en ligne avec les attentes des analystes interrogés par Reuters et après une stabilité en janvier (révisé de -0,1%).

Sur un an, les ventes au détail ont progressé de 1,7% en février, contre +2,1% le mois précédent (révisé de +2,0%) et un consensus à +1,7%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)