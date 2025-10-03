Zone euro-Les prix à la production reculent plus que prévu en août

Les prix à la production en zone euro ont baissé plus que prévu en août sur un mois, montrent les données publiées vendredi par Eurostat.

Ces prix ont reculé de 0,3% en août d'un mois sur l'autre, après une hausse de 0,3% (révisé de +0,4%) en juillet. Sur un an, ils ont diminué de 0,6% après une progression de 0,2% en juillet.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient pour le mois d'août sur une baisse des prix à la production de 0,1% d'un mois sur l'autre et de 0,4% en rythme annuel.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)