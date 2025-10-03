 Aller au contenu principal
Zone euro-Les prix à la production reculent plus que prévu en août
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 11:07

Les prix à la production en zone euro ont baissé plus que prévu en août sur un mois, montrent les données publiées vendredi par Eurostat.

Ces prix ont reculé de 0,3% en août d'un mois sur l'autre, après une hausse de 0,3% (révisé de +0,4%) en juillet. Sur un an, ils ont diminué de 0,6% après une progression de 0,2% en juillet.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient pour le mois d'août sur une baisse des prix à la production de 0,1% d'un mois sur l'autre et de 0,4% en rythme annuel.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

