Zone euro : les prix à la production ralentissent en mai

En mai, les prix à la production industrielle ont progressé de 0,2 % par rapport à avril, tant dans la zone euro que dans l'ensemble de l'Union européenne, selon les premières estimations publiées par Eurostat. Cette hausse marque un net ralentissement après les augmentations enregistrées en avril, qui s'élevaient à 0,7 % dans la zone euro et à 0,8 % dans l'UE.

Sur un an, la progression reste toutefois soutenue. Par rapport à mai 2025, les prix à la production industrielle affichent une hausse de 5,9 % dans la zone euro et de 5,7 % dans l'Union européenne.