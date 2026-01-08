 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro : les prix à la production industrielle en hausse en novembre
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 11:06

Les prix à la production industrielle en novembre ont augmenté de 0,5% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE, par rapport à octobre 2025, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

En octobre 2025, les prix à la production industrielle avaient augmenté de 0,1% dans la zone euro et dans l'UE. En novembre 2025, par rapport à novembre 2024, les prix à la production industrielle ont diminué de 1,7% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank