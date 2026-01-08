Zone euro : les prix à la production industrielle en hausse en novembre
08/01/2026
En octobre 2025, les prix à la production industrielle avaient augmenté de 0,1% dans la zone euro et dans l'UE. En novembre 2025, par rapport à novembre 2024, les prix à la production industrielle ont diminué de 1,7% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE.
