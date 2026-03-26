Zone euro-Les prêts aux entreprises augmentent en février-BCE

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a augmenté en février, montrent les données publiées jeudi par la Banque centrale européenne (BCE).
Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 2,9% sur un an en février, après 2,8% en janvier.
Les prêts aux ménages ont quant à eux augmenté de 3,0% en février, après le même chiffre le mois précédent.
La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté à 3,0% en février, après 3,3% en janvier et en dessous du consensus Reuters (3,2%).
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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