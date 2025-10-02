Zone euro : légère hausse du taux de chômage en août
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 11:05
L'office statistique estime que 13,09 millions de personnes dans l'UE, dont 10,84 millions dans la zone euro, étaient au chômage en août. Par rapport à juillet, le chômage a augmenté de 39 000 dans l'UE et de 11 000 dans la zone euro.
