 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 056,09
+1,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zone euro : légère hausse du taux de chômage en août
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 11:05

En août 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 6,3%, contre 6,2% en juillet, tandis que celui de l'UE est resté stable à 5,9%, selon les chiffres publiés par Eurostat.

L'office statistique estime que 13,09 millions de personnes dans l'UE, dont 10,84 millions dans la zone euro, étaient au chômage en août. Par rapport à juillet, le chômage a augmenté de 39 000 dans l'UE et de 11 000 dans la zone euro.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des objets entreposés à l'intérieur d'un abri antibombes à Vilnius, le 21 août 2025 ( AFP / Petras Malukas )
    Par crainte de la guerre, la Lituanie se met à construire des abris antibombes
    information fournie par AFP 02.10.2025 12:27 

    Des intrusions récentes de drones en Lituanie et chez ses voisins ont suscité des craintes d'une attaque russe à grande échelle, incitant ce pays balte à encourager la construction d'abris antibombes. Tout le monde n'a pas encore répondu à l'appel, mais Vidas Magnavicius ... Lire la suite

  • 55ème Salon de l'Aéronautique et de l'Espace à l'aéroport du Bourget près de Paris
    Dassault Aviation: Commande de la DGA pour cinq Falcon 2000 Albatros
    information fournie par Reuters 02.10.2025 12:23 

    Dassault Aviation a annoncé jeudi que la Direction générale de l’armement (DGA) avait notifié, le 26 septembre dernier, la commande de cinq Falcon 2000 Albatros dans le cadre du programme d'Avions de Surveillance et d’Intervention Maritimes (AVSIMAR). "Plusieurs ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.10.2025 12:10 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,11% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq. *

  • stellantis (Crédit: / stellantis)
    Stellantis, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 2 octobre 2025
    information fournie par AOF 02.10.2025 12:10 

    (AOF) - Stellantis (+6,81%, à 8,689 euros) Stellantis est particulièrement entouré en bourse au lendemain d'un gain de déjà 3,35%. Le titre poursuit donc son rebond, bien aidé par l'annonce d'une bonne dynamique commerciale aux États-Unis sur les trois derniers ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank