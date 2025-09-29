 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro : légère amélioration du sentiment économique
information fournie par AOF 29/09/2025 à 17:33

(AOF) - Le sentiment économique s'est légèrement amélioré en septembre dans la zone euro, d'après les données publiées ce lundi par la Commission européenne. L'indice mensuel du sentiment économique dans les 20 pays partageant l'euro a atteint 95,5 en septembre, contre 95,2 attendu et après 95,3 (révisé de 95,2) en août. Dans l'industrie, le climat passe de -10,2 en août (révisé de -10,3) à -10,3, contre -10,9 de consensus.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est ressorti à 3,6 en septembre, contre 3,8 en août (révisé de 3,6) et un consensus de 3,7.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

