Zone euro : légère amélioration du sentiment économique

(AOF) - Le sentiment économique s'est légèrement amélioré en septembre dans la zone euro, d'après les données publiées ce lundi par la Commission européenne. L'indice mensuel du sentiment économique dans les 20 pays partageant l'euro a atteint 95,5 en septembre, contre 95,2 attendu et après 95,3 (révisé de 95,2) en août. Dans l'industrie, le climat passe de -10,2 en août (révisé de -10,3) à -10,3, contre -10,9 de consensus.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est ressorti à 3,6 en septembre, contre 3,8 en août (révisé de 3,6) et un consensus de 3,7.