Zone euro : le taux de chômage à 6,3% en novembre
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 11:04

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro en novembre était de 6,3%, en baisse par rapport au taux de 6,4% enregistré en octobre 2025 et en hausse par rapport au taux de 6,2% enregistré en novembre 2024, rapporte Eurostat ce jeudi.

Par ailleurs, le taux de chômage de l'UE était de 6% en novembre, stable par rapport au taux enregistré en octobre et en hausse par rapport au taux de 5,8% enregistré en novembre 2024.

