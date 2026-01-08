Zone euro : le taux de chômage à 6,3% en novembre
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 11:04
Par ailleurs, le taux de chômage de l'UE était de 6% en novembre, stable par rapport au taux enregistré en octobre et en hausse par rapport au taux de 5,8% enregistré en novembre 2024.
A lire aussi
-
Les autorités syriennes ont autorisé les civils à sortir jeudi matin de deux quartiers kurdes d'Alep, encerclés par l'armée, avant de les pilonner à nouveau, au troisième jour des violences dans la grande ville du nord de la Syrie. Les affrontements pourraient ... Lire la suite
-
Zone euro: La politique de la BCE a fait le travail, aux Etats membres de stimuler la croissance, selon Pereira
Les Etats membres de la zone euro doivent faire davantage pour stimuler la croissance dans le bloc, a exhorté jeudi Alvaro Santos Pereira, gouverneur de la Banque du Portugal et membre de la Banque centrale européenne (BCE). Ce dernier estime que la politique ... Lire la suite
-
Les forces de sécurité syriennes se déploient sous les tirs alors que des civils fuient les quartiers à majorité kurde d'Alep, au milieu d'affrontements entre les forces gouvernementales et les combattants kurdes. Les autorités syriennes ont autorisé les civils ... Lire la suite
-
Les consommateurs de la zone euro ont maintenu leurs prévisions d'inflation inchangées par rapport à novembre, anticipant un ralentissement progressif de la croissance des prix vers l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE) dans les années à venir, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer