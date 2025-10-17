 Aller au contenu principal
Zone euro: le taux d'inflation ressort à 2,2% en septembre
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 11:21

Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, rapporte que le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,2% en septembre 2025, conformément aux attentes, contre 2,0% en août. Dans l'Union européenne il s'est établi à 2,6% en septembre 2025, contre 2,4% en août.

Les taux annuels les plus faibles ont été observés à Chypre (0,0%), en France (1,1%), en Italie et en Grèce (1,8% chacun?). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Roumanie (8,6%), en Estonie (5,3%), en Croatie et en Slovaquie (4,6% chacun?).

Par rapport à août 2025, l'inflation annuelle a baissé dans huit États membres, est restée stable dans quatre et a augmenté dans quinze autres.


Inflation
