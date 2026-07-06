Zone euro : le Sentix surprend très favorablement en juillet

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro est ressorti à -3,1 en juillet, contre -14,5 attendu, après -13,4 en juin.
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