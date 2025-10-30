 Aller au contenu principal
Zone euro-Le sentiment économique s'améliore plus que prévu en octobre
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:35

Le sentiment économique s'est amélioré plus que prévu en octobre dans la zone euro, selon les données publiées jeudi par la Commission européenne.

L'indice mensuel du sentiment économique dans les 20 pays partageant l'euro a atteint 96,8 ce mois-ci, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 96,0. En septembre, il s'était établi à 95,6 (révisé de 95,5).

Dans l'industrie, le climat s'est amélioré, passant de -10,1 en septembre (révisé de -10,3) à -8,2, alors que le consensus tablait sur -10,0.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est ressorti à 4,0 en octobre contre 3,7 en septembre (révisé de 3,6) et alors que les économistes attendaient en moyenne 3,8.

La confiance des consommateurs est ressortie à -14,2, comme attendu par les analystes.

Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont reculé pour atteindre 21,9 en octobre, contre 24,0 le mois précédent.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)

