 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro-Le sentiment économique s'améliore en juin
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 11:10

Le sentiment économique en zone euro a progressé légèrement plus que prévu en juin, montrent les données publiées lundi par la Commission européenne.

L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro ressort à 95 ce mois-ci, contre 93,7 en mai (révisé de 93,5), alors que les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 94,3.

Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont ralenti à 34,0, contre 40,4 (révisé de 40,5) un mois plus tôt.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment progresse plus que prévu, à 3,2, contre un consensus à 3,0 et après 2,6 (révisé de 2,2) en mai.

Dans l'industrie, le sentiment s'établit à -7,7 en juin, contre un consensus de -7,2, après -7,9 (révisé de -8,0) un mois plus tôt.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ROBERTET : L'indécision domine
    ROBERTET : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.06.2026 11:56 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 29.06.2026 11:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • BOIRON SA : L'indécision domine
    BOIRON SA : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.06.2026 11:51 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 29.06.2026 11:48 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,38% pour le Dow Jones .DJI , de 0,72% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR TECHNOLOGIQUE ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,5 +7,19%
Pétrole Brent
73,14 -2,27%
CAC 40
8 349,4 -0,42%
SOITEC
120,65 +5,51%
HAFFNER ENERGY
0,234 +7,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank