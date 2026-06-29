Zone euro-Le sentiment économique s'améliore en juin

Le sentiment économique en zone euro a progressé légèrement plus que prévu en juin, montrent les données publiées lundi par la Commission européenne.

L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro ressort à 95 ce mois-ci, contre 93,7 en mai (révisé de 93,5), alors que les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 94,3.

Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont ralenti à 34,0, contre 40,4 (révisé de 40,5) un mois plus tôt.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment progresse plus que prévu, à 3,2, contre un consensus à 3,0 et après 2,6 (révisé de 2,2) en mai.

Dans l'industrie, le sentiment s'établit à -7,7 en juin, contre un consensus de -7,2, après -7,9 (révisé de -8,0) un mois plus tôt.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)